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Akıncı, 2016-2017 PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu YDÜ'yü kutladı

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Akıncı, 2016-2017 PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu YDÜ'yü kutladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında şöyle dedi:

“2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum.

25.’si düzenlenen organizasyonda, kupayı daha önce defalarca müzelerine götüren takımları geride bırakarak şampiyon olan YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın sporcularını, teknik kadrosunu ve yönetimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

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