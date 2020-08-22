Akıncı: 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’ye hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı “Türkiye’nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye’nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir” dedi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz zenginliklerinin de diyalog ve müzakere çerçevesinde adil olarak bölüşülebilmesi ve konunun bir gerginlik alanı olmaktan bir an önce çıkması temennisini dile getiren Akıncı, doğru olanın işbirliği yaparak zenginlikleri paylaşmak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözülmesinin Doğu Akdeniz’deki istikrara ve enerji iş birliğine büyük katkı sağlayacağını belirten Akıncı, çözümünhem ülkehem de bölgedeki tüm aktörlerin yararına olacağını söyledi.