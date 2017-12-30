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Akıncı, AA'nın "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

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Akıncı, AA'nın "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar' fotoğrafına oy veren Akıncı, yaşam kategorisinde de Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını seçti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Spor kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Galatasaray- Fenerbahçe" fotoğrafı için oy verdi.

Akıncı, AA çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

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