Akıncı açıkladı: Anastasiadis Çavuşoğlu'na 2 devletli çözümü görüşelim dedi.
Akıncı. "Crans Montana'da, Anastasiadis, Çavuşoğlu'na söylediği bir şeyi artık söylemem lazım. Orada Anastasiadis, Çavuşoğlu'na 'toplumum hazır değil' deyip 2 devletli çözümü söyledi."
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenliyor...
Akıncı: "Anastasiadis, desentralizayon önerisine kapımızı kaptmadık demiştik. Eğer gerçekten ne istediğini biliyorsa, kendisi ile gayri resmi bir toplantıda buluşmaya hazırız. İki tarafın kabul edeceği bir çözüm için konuşmaya hazırız."
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