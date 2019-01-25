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Akıncı açıkladı: Anastasiadis Çavuşoğlu'na 2 devletli çözümü görüşelim dedi

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Akıncı açıkladı: Anastasiadis Çavuşoğlu'na 2 devletli çözümü görüşelim dedi
Akıncı açıkladı: Anastasiadis Çavuşoğlu'na 2 devletli çözümü görüşelim dedi

Akıncı açıkladı: Anastasiadis Çavuşoğlu'na 2 devletli çözümü görüşelim dedi.

Akıncı. "Crans Montana'da, Anastasiadis, Çavuşoğlu'na söylediği bir şeyi artık söylemem lazım. Orada Anastasiadis, Çavuşoğlu'na 'toplumum hazır değil' deyip 2 devletli çözümü söyledi."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenliyor...

Akıncı: "Anastasiadis, desentralizayon önerisine kapımızı kaptmadık demiştik. Eğer gerçekten ne istediğini biliyorsa, kendisi ile gayri resmi bir toplantıda buluşmaya hazırız. İki tarafın kabul edeceği bir çözüm için konuşmaya hazırız."

Detaylar Geliyor...

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