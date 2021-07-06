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Akıncı: “Ali Bizden’e uygulanan bu zorba yöntemi şiddetle kınıyorum”

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Eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Akıncı: “Ali Bizden’e uygulanan bu zorba yöntemi şiddetle kınıyorum”

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“KKTC Cumhurbaşkanlığında görev sürem boyunca basın sorumlusu olarak sorumluluk üstlenen sayın Ali Bizden ‘in Sabiha Gökçen hava alanında Türkiye’ye girişine engel konarak telefonuna ve parasına el konulduğunu ve sabah saatlerinde geri gönderileceğini yapmış olduğu paylaşımdan öğrenmiş bulunuyorum. Hakkında hiç bir yargı kararı ve aslında ortada bir suç yokken, bu değerli arkadaşımızın maruz kaldığı muamele yüz kızartıcıdır. Tek suçu benim yakın bir çalışma arkadaşım olmaktan ibaret olan Ali Bizden’e uygulanan bu antidemokratik zorba yöntemi şiddetle kınıyor, tüm toplum kesimlerimizi ve örgütlerimizi bu çirkinliğe karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.”

 

NE OLDU?

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, “güvenlik gerekçesi” ile Türkiye’ye alınmadığını açıkladı.

İşte açıklama;

PC1922 İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20'de KKTC'ye geri gönderileceğim söylendi.

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