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Akıncı, Anastasıadıs ve Spehar İle Geçiş Kapılarını Görüştü

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Akıncı, Anastasıadıs ve Spehar İle Geçiş Kapılarını Görüştü
Akıncı, Anastasıadıs ve Spehar İle Geçiş Kapılarını Görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün öğleden sonra Kıbrıs'taki iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM İyi Niyet Misyonu Şefi Elizabeth Spehar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ile görüşmesinde, Lokmacı geçiş kapısı konusunu da gündeme getirdi ve Yeşilırmak kapısının hafta sonuna kadar açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Anastasiadis ile yaptığı görüşmede, Lokmacı geçiş kapısı konusunu da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık uzmanlarına kulak verilerek ve gerekli tedbirler alınarak tüm kapıların aşamalı olarak açılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede Rum tarafının beklentisi olan Yeşilırmak kapısının hafta sonuna kadar açılacağını Nikos Anastasiadis’e iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderle görüşmesinde her iki tarafın da dışa açılma aşamasında bulunduğunu, bu nedenle dikkat ve önlemlerin hava ve deniz limanlarında yoğunlaştırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre, Kıbrıslı Rum Lider, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinde, Türkiye’de vaka sayısının artışından duydukları kaygıyı ve Kıbrıs Türk tarafının İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne epidemiyolojik raporunu hala sunmamış olmasında duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,gelişmelere göre tüm kapıların açılması yönünde önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Rum Lider ile görüşmeye devam edecek.

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