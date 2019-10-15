“Akıncı anlaşılan odur ki aday olmayacak!”

Bazen kendi mahallenizdeki alkış sesi o kadar yüksektir ki gerçekte ne olup bittiğinin farkında bile olmazsınız.

Cumartesi gecesi saat 21 civarlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kendi kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımı okudum, açıklamanın özellikle son paragrafı kızılca kıyametin kopacağına işaret verir gibiydi.

Bunu, ben okurken den anladım.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki tecrübeli ekip de anlamıştır diye düşündüm.

Böyle bir yazıdaki bu kadar muğlak cümlelerin gözden kaçmış olması mümkün değildir diye düşündüm. Ve Afrin açıklaması ile karşılaştırdım. Ciddi bir farklılık kendini gösteriyordu.

Pazar sabahı kızılca kıyamet koptu.

Önce T.C. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay direk Cumhurbaşkanı Akıncı’yı hedef gösteren bir açıklama yaptı.

Ardından Pazar da olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde Sendikal Platform tepki vererek Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan açıklamaları protesto etti.

Kuzey Kıbrıs’ta “kamplaşma” çok hızlı bir şekilde doğuyor doğurulmaya çalışılıyordu.

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Oysa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 2015 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkesi kucaklayarak, tüm renkleri bir araya getirerek o makama gelmişti.

Anlaşılan şimdi tercih edilen yöntemde / açıklamalarda belli bir farklılaşma vardı.

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Bazen kendi mahallenizdeki alkış sesi o kadar yüksektir ki gerçekte ne olup bittiğinin farkında bile olmazsınız.

Tam da bu nedenle biraz sustum.

Bizim mahallenin dışından nasıl sesler verildiğini ortalama Kıbrıslı Türklerin neler düşündüklerini anlamaya çalıştım.

Herkesin ortak kanısı yaşananların kimseye bir fayda sağlamayacağı hatta Kıbrıslı Türkler ile Türkiye’nin zaten gergin olan ilişkilerinin de daha da bozulacağı yönünde oldu.

Akıncı’nın açıklamalarının bir çok çevre tarafından çarpıtılacağı açıktı.

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İki şeyin çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor.

Kıbrıslı Türkler de “Besleme “ krizi ile başlayan Erdoğan hoşnutsuzluğu başka...

Türkiye ile olan tarihsel kültürel sosyal ekonomik siyasal ilişki bam başka...

Kıbrıslı Türkler yaşam tarzlarına, kültürel dokularına, dini inançlarına Türkiye’den de gelecek olsa her türlü dış müdahaleye tepki gösterir bununla beraber Türkiye’nin ada üzerindeki garantörlüğünden de vaz geçmez.

Bu toplumun çok çok büyük kısmının ortak düşüncesidir. Farklı düşünenler var mıdır? Elbette vardır...

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Cumartesi gecesi bir arkadaş aradı. Bu açıklama kavga çıkartacak dedi.

Sen ben görüyoruz da başkaları görmüyor mu dedim? Yarın ola hayrola diyerek telefonu kapattık.

Pazar günü bir TDP’li dost aradı. Bu hiç olmadı dedi. Gereksiz bir gerginliğin doğacağından bahsetti. Herhalde Akıncı aday olamamaya karar verdi dedi telefonu kapattı.

Akşam üzeri bir telefon daha…

Napan yeğen eyisin? Nedir olup bitenler? Gördün olanları? Akıncı dedi, ciddi adam onurlu adam.

Zaten kaybedecek bari onuru ile kaybetsin dedi kapattı.

Konuyu neden seçime bağladı anlam veremedim.

Pazar akşamı bir telefon daha…

Babam dedi, muhafazakâr bir insan Akıncı’ya karşı yapılan hakaretleri içine sindiremiyor dedi. Eğer aday olursa bu defa gidip Akıncı’ya oy verebilir.

Hayırlısı dedik telefonu kapattık.

Pazartesi günü iletişim uzmanı koyu Akıncı taraftarı başka bir dost. Bu açıklama sadece Akıncı’nın taraftarlarının bir kısmını mobilize eder başka da bir işe yaramaz deyip kestirip attı. O son paragraf olmadı dedi. Acaba Akıncı aday olmayacak mı? diye üsteledi!

Pazartesi günü başka bir ortamda fikirleri ortalama Kıbrıslı Türkü temsil ettiğini düşündüğüm başka bir dost değerlendirme yaptı, bu gerginlik kimseye bir şey sağlamadı. Kıbrıs sorununda süreç çöktü şimdi Türkiye ile de ilişkiler çöktü dedi.

Gün ilerledi…

Karpaz’dan bir telefon.

Akıncı’ya yapılanlara öfkeli ama bir o kadar da Kıbrıs Türk soluna öfkeli. Derman kalmadı ki dedi bunlarla mücadele etmeye. İçim cız ediyor dedi ama elimden gelen bir şey de yok diye ekledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra bu memlekette sandığa gitmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

Zaten dedi herhalde bu kadar meseleden sonra Akıncı’da aday olmayacak.

Görüşürüz dedik telefonu kapattık.

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Pazartesi günü konu Meclis’te de tartışıldı.

Sükûnet çağrıları ağırlıkta oldu.

Günün sözü: Yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur.- Mevlana