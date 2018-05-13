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Akıncı: "Annelerin değerini hayattayken bilelim"

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, annelerin değerinin hayattayken bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Akıncı: "Annelerin değerini hayattayken bilelim"

Akıncı, “Bir bakarsınız ki, artık en yakınlarınız hayatta değil. Ne babanız var, ne anneniz var hayatta... O nedenle, hayattayken onları her zaman hatırlayalım, her zaman yanlarında olalım ve inanın ki yanlarında olmak, onlara mutlulukların en büyüğünü veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Dipkarpaz Belediyesi 3. Yol Koşusu ve Sanat Festivali’ne katılarak burada bir konuşma yaptı.

Akıncı, burada hem annelerin gününü kutladı, hem de doğal zenginlikler konusunda konuştu. Doğal zenginlikleri koruyarak gelişerek kalkınmanın yollarının bulunması gerektiğini belirten Akıncı, “Değerlerimizin bilincinde olalım, bunları gözümüz gibi koruyarak kalkınmanın yollarını bulalım” dedi.

Korumacılığın, muhafaza ederek gelişmeyi sürdürmek ve sürdürülebilir kalkınma demek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede bu açıdan en büyük eksikliğin fiziki plan yetersizliği olduğuna işaret etti. 
Akıncı, “Bu konuda geride kaldık, bunu hızlı bir şekilde kapatmamız lazım” diye konuştu.

“ANNELERİMİZ DEĞERİNİ HAYATTAYKEN BİLELİM”

Konuşmasına anneler gününü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Saygıdeğer annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyorum” dedi. “Annelerin değerini hayattayken bilelim, sık sık ziyaret edip ellerini öpelim” mesajı veren Cumhurbaşkanı Akıncı, 1975 yılından bu yana aktif siyasetin içinde olduğunu, o aktiflik içinde ayların, yılların nasıl geçtiğinin farkına varılmadığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir bakarsınız ki, artık en yakınlarınız hayatta değil. Ne babanız var, ne anneniz var hayatta... O nedenle, hayattayken onları her zaman hatırlayalım, her zaman yanlarında olalım ve inanın ki yanlarında olmak, onlara mutlulukların en büyüğünü veriyor” diye konuştu. 

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un hizmetlerini takdir ettiğini ifade eden Akıncı, hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, bu yarışın devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, yerel yönetimlere içten gelen bir sempatisi olduğunu, kendisinin de yerel yöneticilikten geldiğini ve 14 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

Dipkarpaz ve Karpaz’ın bir bütün olarak farklı kültürlerin bir araya gelerek kaynaştığı, geçmiş çağlardan beri tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin en yoğun olduğu yerlerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, farklılıkların yarattığı zenginliği koruyarak, doğal güzelliklerden faydalanmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi. 

“KORUMACILIK, MUHAFAZA EDEREK GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK DEMEKTİR”

Bu söylediklerinin, “bölgesel kalkınma olmasın, tek çivi çakılmasın” anlamında olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Korumacılık, muhafaza ederek gelişmeyi sürdürmek demektir. Sürdürülebilir bir kalkınma demektir. Demek ki, bunu yaparken plana uygun hareket etmek esastır. Fakat, öncelikle planı yaratmak gerekir. Bizim bu ülkede en büyük eksikliklerimizden bir tanesi ne yazık ki fiziki ölçekte planlarımızın, imar planlarımızın olması gerektiği yerde olmamasıdır. Bu konuda geride kaldık, bunu hızlı bir şekilde kapatmamız lazım. Bu doğal güzellikleri koruyarak, gelişmenin yolunu bulabilmeniz lazım. Bunu yaptığımız takdirde hem bölgemiz gelişecek, hem değerlerimizi korumayı başaracağız, hem de turizmimiz her geçen yıl daha iyiye gidecek.”

Turistlere kendi ülkelerinde gördükleri şeyleri göstermekle bir yere gidilemeyeceğini, turistlerin, yüksek binaları, beton yığınlarını ülkelerinde de gördüğünü ama doğal güzellikleri bulamayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Değerlerimizin bilincinde olalım, bunları gözümüz gibi koruyarak kalkınmanın yollarını bulalım” dedi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda farklı görüşler olduğuna işaret ederek, ortak akılda buluşulabileceğini kaydetti.

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