Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her fikrin uygulanabilir olmasının önemli olduğunu belirterek, “Yaratıcı fikirleri konuşurken turizmde ne gelişmeler sağlayabiliriz, trafikte yeni fikirlerle nasıl daha fazla canlar kurtarabiliriz, eğitimde, sağlıkta yeni düşünlerle daha neler başarabiliriz? Bunların da arayışı içinde olmamız iyi olur” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) TEDx konferansının açılış konuşmasını yaptı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı ARUCAD’ı kutlayarak, TEDx’in teknoloji, eğlence ve tasarım demek olduğunu, ancak bunlarla sınırlı kalmadığını kaydetti.

Birçok ambargo ve engellerle karşı karşıya olunduğunu, ancak bazı şeylerin engel tanımadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:



“Değerli kardeşlerim, biz bölünmüş bir adada yaşıyoruz. Bu adayı eşitlik içinde, güvenlik içinde, federal bir çatı altında birleştirmek için çok uğraş verdik, ancak bugüne kadar bu olmadı. Bu olmadı diye yaşam durmuyor. Hayat devam ediyor. Bu koşullarda bu hayat böyle devam ederken ne yapabiliriz? Neler üretebiliriz? Birçok ambargo, engellerle karşı karşıyayız ama bazı şeyler engel tanımaz. Ne engel tanımaz? Kültür, sanat, yaratıcı düşünce, yeni fikirler, teknoloji engel, ambargo tanımaz. Dolayısıyla bu etkinlik çerçevesinde birçok yeni fikir, yaratıcı düşünceye tanıklık edilecek.”



“HER DÜŞÜNCENİN VE FİKRİN UYGULANABİLİR OLMASI ÖNEMLİ”



Düşünceye sınır olmadığını, ancak her düşüncenin, her yaratıcı fikrin uygulanabilirliğinin de önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:



“Uzay teknolojisinden de bahsedebiliriz, oralarda yaratıcı fikirlerle neler yapılabileceğini de konuşabiliriz, elbette insanlık için çok çok önemli. Ama bizim ülkemizde uzay teknolojisi ne yazık ki yok, o nedenle biz kendi içimize de bakarak, bu tür yaratıcı fikirleri konuşurken turizmde ne gelişmeler sağlayabiliriz, trafikte yeni fikirlerle nasıl daha fazla canlar kurtarabiliriz, eğitimde, sağlıkta yeni düşünlerle daha neler başarabiliriz? Bunların da arayışı içinde olmamız iyi olur diye düşünüyorum.”