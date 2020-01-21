  • BIST 122.538
  • Altın 296,373
  • Dolar 5,9235
  • Euro 6,5800
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Akıncı Av Yasasını Meclise iade etti

» »
Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.
Akıncı Av Yasasını Meclise iade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayatı gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için yasayı Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, yaban hayatın korunmasını ve hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak önlemlerin alınmasının son derece gerekli olduğunu ifade etti. Akıncı, bu bakımdan av konusunda yaban hayatın korunması perspektifinden yeni düzenlemeler yapılmasını olumlu bulduğunu, ancak yasada öngörülen bazı değişikliklerin, yaban hayat gözetilerek daha iyi bir noktaya getirilebileceğini belirtti.

KUŞKOR’UN GÖRÜŞLERİNİ DE İLETTİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke yaban hayat konusundaki bilimsel araştırma ve çalışmalarıyla öne çıkan Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği’nin (KUŞKOR) Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği görüşlere, Cumhuriyet Meclisi’nin de yararlanılabileceğini değerlendirmesiyle gerekçeli iade yazısının ekinde yer verdi.

KUŞKOR’un kendisi tarafından da paylaşılan önerileri arasında Büyük Av’da bir avcının en fazla iki köpekle avlanabilmesine; avcı başına 100 cikla vurma hakkının 35-40 düzeyine çekilmesine; üveyik avının bir süre durdurulmasına; “Sürek” ve “Banya” avlarının yasaklanmasına ya da sınırlı kişiyle yapılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesine; Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde ve özellikle önemli kuş bölgeleri olarak bilinen Karpaz ve Koruçam’da avlanmaya son verilmesine ilişkin düzenlemeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Benim de benimsediğim bu kayda değer önerilerden birisi de Avcılık Federasyonu’nun ürettiği av hayvanlarının otel, pansiyon, meyhane, lokanta, market, kahvehane, bar veya başka mekanlarda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesine izin veren kuralın suistimale yol açmayacak şekilde yeniden ele alınmasıdır” dedi.

MECLİS’TEN 6 OCAK’TA GEÇMİŞTİ

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, “Av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılma” genel gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ocak tarihli 28’inci birleşiminde kabul edilerek 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına gönderilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı21 Ocak 2020 Salı 12:34
  • Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği heyetini kabul etti21 Ocak 2020 Salı 12:06
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık21 Ocak 2020 Salı 11:22
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Gelişme)21 Ocak 2020 Salı 11:22
  • Bugün hava nasıl olacak?21 Ocak 2020 Salı 10:55
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 21 Ocak Salı 202021 Ocak 2020 Salı 08:55
  • Tarım Dairesi 5 gübre numunesinin içerikleri ile uyumlu olduğunu açıkladı21 Ocak 2020 Salı 08:30
  • Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği: kuzey Kıbrıs’ı tanıma planı yok20 Ocak 2020 Pazartesi 23:34
  • Hasipoğlu’ndan Borell’e sert eleştiri!20 Ocak 2020 Pazartesi 20:01
  • “Yavuz” yeni sondaj sahasında20 Ocak 2020 Pazartesi 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti