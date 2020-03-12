Akıncı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs’ta bugün itibarı ile kuzeyde 1, güneyde ise 6 saptanmış vaka olan ancak dünyadaki yayılma hızını da dikkate alan Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik ilan edilen Koronavirüs salgınının ulaştığı boyutu göz önüne alarak ve anayasanın 107. maddesi çerçevesinde bugün Bakanlar Kurulu toplantısına Başkanlık yapacak.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile görüşen Cumhurbaşkanı çağrıyı kendilerine iletti. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılacak olan bakanlar kurulu bı sabah saat 9:30’da gerçekleşecek.