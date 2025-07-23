4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: beğenilmeyen düşünce sahiplerini Türkiye’de “içeri” sokuyorlar; Kıbrıslı olanlarını ise Türkiye’den içeri sokmuyorlar.
İşte açıklama;
Demek ki sıra Kıbrıslı Türk ekonomist Mertkan Hamit’teymiş ve Yasaklı listesinde olduğunu anlamak için onun da Türkiye’ye giriş teşebbüsünde bulunması gerekiyormuş.
Görünen o ki, beğenilmeyen düşünce sahiplerini Türkiye’de “içeri” sokuyorlar; Kıbrıslı olanlarını ise Türkiye’den içeri sokmuyorlar.
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