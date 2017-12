Akıncı, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, belediyelerin aşılması gereken sorunları olduğunu kaydederek, “Umarım 7 Ocak’ta oluşacak yeni Meclis, belediyelerimizin sesine daha çok kulak veren yapıda olur” dedi.

Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Asbaşkan Mehmet Harmancı ve yürütme kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akıncı, kirli bir çevrede yaşamanın Kıbrıs Türkünün kaderi olmadığını vurguladı; hükümetin, Cumhurbaşkanlığı’nın ve halkın belediyelerle işbirliği yapmasıyla çok daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşılabileceğini söyledi.

Akıncı, dağlar, sahiller gibi birçok alanda duyarlılığın artırılması gerektiğini söyleyerek, “Belediyelerle işbirliği içinde çalışmak hepimizin görevi” dedi.

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ise, halka hizmet verirken çeşitli yasal sıkıntılarla karşılaştıklarına dikkat çekerek, “ ‘Yerel yönetimler merkezi hükümetin uhdesindedir’ algısıyla her gün yeni yasalar çıkarılıyor, yerel demokrasi köreliyor” dedi. Benli, Belediyeler Birliği binasının birliğin kullanımından alınmasıyla ilgili mahkeme kararı üretildiğini de belirterek, üzgün olduklarını söyledi.

AKINCI: “BELEDİYELER, TOPLUMSAL YAŞAM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ KURUMLAR”

Görüşmede, ilk sözü, Belediyeler Birliği’nin ilk başkanı da olan Akıncı aldı.

Belediyeler Birliği binasının Kadı Menteşoğlu Konağı olduğunu, Lüzinyan ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıdığını söyleyen Mustafa Akıncı, binanın 1984’te restore edildiğini, o dönemde kendisinin birlik başkanı olduğunu kaydetti.

Akıncı, “Belediyeler gerek demokrasinin beşiği olmaları, gerekse fonksiyonları açısından toplumsal yaşam için son derece önemli kurumlarımızdır. Kuşkusuz belediyelerin aşılması gereken sorunları da var. Yasal anlamda atılması gereken adımlar da var. Umarım ve dilerim ki 7 Ocak’ta oluşacak yeni Meclis belediyelerimizin sesine daha çok kulak veren yapıda olsun, belediyelerin yasal anlamdaki, mevzuat anlamındaki sorunları daha hızlı şekilde giderilsin” dedi.

“HALKIN KATILIMININ YETERLİ DÜZEYDE OLMADIĞI HİÇBİR PROJE BAŞARIYA ULAŞAMAZ”

Cumhurbaşkanlığı olarak Belediyeler Birliği ve belediyelerle “Temiz Düşün” projesi çerçevesinde birlikte çalıştıklarını kaydeden Akıncı, “Bu birlikteliğin en önemli boyutu halkın katılımıdır. Halkın katılımının yeterli düzeyde olmadığı hiçbir proje başarıya ulaşamaz” dedi.

Akıncı, halkın katılımını artırmanın, çevre bilincini daha da yaymanın, farkındalığı geliştirmenin önümüzdeki dönemin en önemli görevlerinden olduğuna dikkat çekti.

“KİRLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMAK KADERİMİZ DEĞİL”

Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı’nın ve halkın belediyelerle işbirliği yapmasıyla çok daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşılabileceğini dile getiren Mustafa Akıncı, “Şu an içinde yaşadığımız koşullar kaderimiz değildir. Kirli bir çevrede yaşamak, tarihi ve doğal çevresi yeterince korunmayan bir çevrede yaşamak Kıbrıs Türkü’nün kaderi değildir.

Dağlarını mahveden bir toplumsal yapı bizim kaderimiz olamaz. Sadece dağlar değil, sahillerden tutun da duyarlılığın artırılması gereken alanlar var. Bu anlamda belediyelerle işbirliği içinde çalışmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Akıncı, “İnsan yaşamını, toplum yaşamını ilgilendiren her konu, belediyelerin ilgi ve görev alanını oluşturuyor.

Belediyeler kendi bölgelerinde yerel hükümet gibidirler. Bu görevi en iyi şekilde yapabilecek çerçevede donatılmalıdırlar. Belediyeler, hem yasal hem idari hem da mali açıdan olanakları yeterli oldukça daha ciddi hizmetler verebilirler diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hayatın her alanında yer alan bu kurumlarımız çok daha fazla desteklenmeye değerdir. Belediyeler daha iyiye gittikçe Kıbrıs Türk halkı da iyiye gidecektir” ifadelerine yer verdi.

BENLİ: “BELEDİYELER BİRLİĞİ BİNASININ BİRLİĞİN KULLANIMINDAN ALINMASIYLA İLGİLİ MAHKEME KARARI ÜRETİLDİ. ÜZGÜNÜZ”

Ahmet Benli, Akıncı’nın ziyaretinin hem güven verdiğini, hem de kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, “Evinize hoş geldiniz” dedi. Benli, Belediyeler Birliği’nin kullanımındaki binanın birlikten alınmasıyla ilgili olarak mahkeme kararı üretildiğini de kaydederek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının hayatın her alanında yüksek kalitede hizmet alabilmesi için yerel demokrasinin önünün açılması gerektiğini belirten Benli, “Belediye başkanları ve muhtarlar olarak bu hizmetleri verirken çeşitli yasal sıkıntılarla karşılaşıyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerdeki sıkıntıları saptamak ve çözüm önerilerini belirlemek üzere Belediyeler Birliği olarak çalıştay da düzenlediklerini ve burada 10 karar üretildiğini hatırlatan Ahmet Benli, “Yerel demokrasinin önünün açılmasına yönelik olan ve hükümete iletilen bu kararlardan hiçbiri ilgi görmedi. ‘Yerel yönetimler merkezi hükümetin uhdesindedir’ algısı ile her gün yeni yasalar çıkarılıyor, yerel demokrasi her geçen gün köreliyor. Merkezi hükümetlerin bu hususa dikkat etmesi gerek” şeklinde konuştu. Benli, bunları siyasi ortama etki yapmak maksadıyla söylemediğini de kaydetti.