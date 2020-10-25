Akıncı: Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek

İşte açıklama;

Bugün pazar ve Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın.Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek...