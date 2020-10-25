  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Akıncı: Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek

» »
Lefkoşa açık pazarda alış veriş yaptı
Akıncı: Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek

İşte açıklama;

Bugün pazar ve Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın.Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek...

Bugün pazar ve Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik....

Mustafa Akıncı paylaştı: 25 Ekim 2020 Pazar

akinci-003.png 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taşkent'te sandıkta tutuklama!18 Ekim 2020 Pazar 13:06
  • LTB’den K.Kaymaklı çemberinde yeni düzenleme16 Ekim 2020 Cuma 15:35
  • Lefkoşa'da hırsızlık (Gelişme)03 Ekim 2020 Cumartesi 12:21
  • Siyasi sığınmacı Lefkoşa'da ara bölgeye çadır kurdu01 Ekim 2020 Perşembe 13:19
  • Lefkoşa'da 34 yaşında evinde ölü bulundu!29 Eylül 2020 Salı 15:59
  • "Kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesindedir"24 Eylül 2020 Perşembe 17:42
  • Lefkoşa'da intihar! 12 Metreden aşağıya atladı!23 Eylül 2020 Çarşamba 14:08
  • Haspolat'ta araç yangını20 Eylül 2020 Pazar 10:22
  • Lefkoşa'da Ambulans ve Kamyon çarpıştı19 Eylül 2020 Cumartesi 19:31
  • Lefkoşa'da 2 kilo uyuşturucu!19 Eylül 2020 Cumartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti