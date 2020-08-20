Akıncı BİAT ETMEM dedi, havuz medyası besle kargayı oysun gözünü, "Rum sevmesin de ne yapsın" gibi manşetler attı

Akıncı BİAT ETMEM dedi, havuz medyası besle kargayı oysun gözünü diye manşet attı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, muharip derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldiiği toplantıda yaptığı açıklamada ;

“Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz. Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz.

demişti.

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Dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklama bugün Türkiye medyasında da geniş yer buldu.

Özellikle adına HAVUZ medyası da denen medyada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için "Besle Kargayı Oysun Gözünü" yorumları da yapıldı.

İşte o manşetler;