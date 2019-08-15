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Akıncı: Bir değerimizi daha kaybettik

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Ekonomist ve ülkenin tanınmış bürokratlarından olan Ünal Akier, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti
Akıncı: Bir değerimizi daha kaybettik

Uzun süredir tedavi gören ve 80 yaşında hayata gözlerini yuman Ünal Akier’in cenazesi, bugün saat 13.00’da, Lefkoşa’da bulunan İsmail Safa Camii’nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomist Ünal Akier’in vefatı üzerine başsağlığı mesajı paylaştı. Akıncı mesajında; “Görüşleri ile her zaman düşünce dünyamıza katkı yapan, kendine özgü üslubuyla bulunduğu ortamda kendini farkettiren değerli ekonomist Ünal Akier’in vefatından derin üzüntü duydum. İçimizden bir değeri daha yitirdik. Boşluğu kolay dolmayacak. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2012’de siyasetteki kirlenmenin ekonomik temelleriyle ilgili olarak görüşleriyle bize yol gösteren ve temiz siyaset yaklaşımını şekillendirmemize katkı koyan, toplumdaki ve siyasetteki yozlaşmanın ekonomik yaklaşımlardaki popülizmle ilişkisini görmemize yardımcı olan Ünal abimizi (ekonomist Ünal Akier’i) maalesef kaybettik. Çalışma azmi, ülke sevgisi ve toplumsal düşünme yeteneğiyle Bu topraklara önemli katkı koyan Ünal abinin bu gidişiyle Kıbrıs Türkü çok önemli bir değerini yitirdi. Üzerimizdeki tüm emeğin ve bu topluma kattığın her şey için teşekkürler Ünal abi… Ailesinin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun” dedi

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