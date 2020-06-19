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Akıncı: Böyle birini onaylayamazdım

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşanan krizle ilgili yapılan toplantı ardından açıklama yaptı, Aytaç Çaluda’nın veto edilmesiyle ilgili olarak “Hakkında böylesi iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım” dedi.Kaynak: Akıncı: Böyle birini onaylayamaz
Akıncı: Böyle birini onaylayamazdım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşanan krizle ilgili yapılan toplantı ardından açıklama yaptı, Aytaç Çaluda’nın veto edilmesiyle ilgili olarak “Hakkında böylesi iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım” dedi.

Akıncı şu şekilde konuştu: “Bu gün gündemde sadece seçim yoktu. Öğle saatlerinde Başbakan randevu talep etti. Kamuoyunun beklediği bir değişiklik vardı. Ünal Üstel’in görevden alınarak Kutlu Evren’in göreve getirilmesini, aynı öneride ikinci olarak Aytuç Çaluda’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Faiz Sucuoğlu’nun yerine getirilmesini önerdi. Başsavcılıkla değerlendirilerek Çaluda’nın hakkındaki iddiaları ve davayı değerlendirdim. Yakında bir duruşma da söz konusu… Böyle bir durumda mahkeme sonuçlanana kadar tabii ki suçlayamayız, ancak hakkında ileri sürülen unsurlar zemini olan hususlardır. Böyle bir durumda, hakkında böyle iddialar olan bir kişinin o makama bakan olarak getirmek Cumhurbaşkanı’nın onaylayabileceği bir karar olamazdı. Bu nedenle Başbakan değişikliği teke indirdi. Benim de onaylımla Kutlu Evren Turizm Bakanı olarak atanmış oldu.”

Seçim konusu: En yakın tarihte yapalım dedim

Akıncı bugünkü parti başkaları ile bir araya geldiği toplantıda, halk sağlığı için tehlike yaratmayacak en yakın tarihte seçimin yapılması yönünde görüş bildirdiğini açıkladı. Akıncı “Seçim gündemde kaldıkça hükümetin kendi içinde bile yaşadığı rekabet sorun yaratacaktır. DSÖ sonbaharda ikinci dalga salgın öngörmektedir. Bu nedenle somut olarak Haziran sonuna kadar mecliste karar üretilirse, seçim takviminin 16 Ağustos’ta yapılmasının mümkün olacağını, ikinci tur gerekirse 23 Ağustos’ta seçim yapabileceğimizi söyledim. Kimisi katılırken, kimi parti başkanları katılmadı” dedi. Ekim’deki bir seçimin Ağustos’a göre daha riskli olacağını ifade etti

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