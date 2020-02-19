Akıncı bu akşam ortak canlı yayına konuk olacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 3 televizyon kanalının ortak canlı yayınına konuk olacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kıbrıs TV’nin ortak canlı yayınında soruları
yanıtlayacak.
Program saat 20.00’de başlayacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 3 televizyon kanalının ortak canlı yayınına konuk olacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kıbrıs TV’nin ortak canlı yayınında soruları
yanıtlayacak.
Program saat 20.00’de başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.