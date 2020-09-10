Akıncı bu haftaki tüm etkinliklerini erteledi

Cumhurbaşkanı ve Bağımısz Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı'nın bu akşam konuk olacağı BRT'Dek Basın Odası programı ileriki bir tarihe ertelendi

Akıncı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle

Pazartesi günü COVİD-19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların da artması üzerine, seçime yönelik faaliyetlerimizi ileri bir tarihe erteleyeceğimizi duyurmuştuk.

Pazartesi akşamı Girne bölge muhtarları ile, Salı akşamı ise bazı sivil toplum örgütleri ile yapacağımız toplantıları, Çarşamba gün ise Lapta ve Alsancak’ta halkımızla yapacağımız buluşmalarımızı da ertelemiştik.

Hafta sonu için planlanladığımız Gazimağusa – İskele bölge ziyaretlerimizi de ileri bir tarihe ertelemeyi uygun gördük.

Bu akşam BRT’deki Basın Odası programı da ileri bir tarihe ertelenmiştir.