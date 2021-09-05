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Akıncı, “Bu yıl bal rekoltesi düşük”

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Bu yıl 10. Yılını kutlayan ve ülkemizin önemli firmalarından biri olan Bafra Gıda’nın bilindiği gibi lokomotif ürünlerinden biri de bal.
Akıncı, “Bu yıl bal rekoltesi düşük”

Bu yıl 10. Yılını kutlayan ve ülkemizin önemli firmalarından biri olan Bafra Gıda’nın bilindiği gibi lokomotif ürünlerinden biri de bal. Balda öncü bir firma olan Bafra Gıda’nın Direktörü Gazi Akıncı, bu yılki bal rekoltesi, bal, yerli üretim ve tüketim ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Bal Rekoltesi Düşük

Akıncı, bu yıl rekoltenin iklimin de kurak gitmesi nedeniyle düşük olduğunu belirtti. Akıncı, üretimin yanı sıra pandemi nedeniyle otellerin kapalı olması ve öğrencilerin de bulunmaması sebebiyle tüketimin de ciddi oranda düştüğünü belirterek üretimdeki düşüşe rağmen arz sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.

Gerçek Bal Kristalize Olur

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Bal ile ilgili de tüketiciye önemli bilgiler verdi. Orijinal balın soğukta kristalize olduğunu ve donma yaptığını belirterek, kristarilize olan balın saf ve kaliteli olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta 2 çeşit bal üretimi olduğunu da belirten Akıncı, Kıbrıs’ta arıların narenciye çiçeği özüyle ürettikleri bala Narenciye balı, dağ bitkileri ve çiçekleriyle üretilen balın ise dağ balı olarak adlandırıldığını söyledi.

Yerli ürünler üretmek önemli tüketmek daha önemli

Gazi Akıncı ayrıca yerli ürünlerin üretiminin önemine de değinerek. Bir toplumun geleceğinin teminatının üretim yapmak olduğunu söyledi. Akıncı, ayrıca üretmenin yanı sıra toplumun yerli ürünleri tüketme önceliği olması gerektiğine de değinerek kendi kendine yetebilen bir toplum yapısı için yerli ürünleri ve yerli üretimi toplumun sahiplenmesi ve öncelikli tercihin her zaman yerli ürünler olması gerektiğini söyledi.

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