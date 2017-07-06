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Akıncı: “Bugün o gündür”

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Akıncı: “Bugün o gündür”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen, büyük resme odaklanıp küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşmak için çabalanması halinde çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

İyi niyetle ve olumlu sonuç üretmek adına BM Genel Sekreteri’nin gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, “Bugün o gündür.. Bugün karar günüdür. Umalım ki alacağımız bütün kararlar Kıbrıs’ın gelecek nesillerinin yararına olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü toplantılara katılmak amacıyla Le Regent Kongre Merkezi’ne gelişinde, konferansın başından beri burada buluna ve eylemler yapan #UniteCyprusNow grubu üyeleriyle ayak üstü sohbet etti.

Konferansa geldiği günden beri gördüğü gruba konferansın en önemli gününde seslenmek istediğini belirten Akıncı, “Bugün, Genel Sekreter’in gelişiyle hayati bir gün Kıbrıs’ın geleceği için” dedi.

Akıncı, bugünü en verimli şekilde Kıbrıs’ın ve gelecek nesillerin kaderine olumlu katkı yapması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceğini kaydetti. Akıncı, “Büyük resme odaklanıp, küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşabilmek için katkı yapmaya gayretli olacağız” dedi.

Bu gibi süreçlerin en önemli yanının, tarafların birbirine yardımcı olması olduğunu kaydeden Akıncı, herhangi bir tarafı suçlamak istemediğini ancak tüm tarafları hem birbirlerine yardımcı olur, hem de büyük resme odaklanırlarsa, tüm zorluklara rağmen bir çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’tan ayrılırken, gereksiz ve zeminsiz umutlar yaratmak istemediği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Bugün de size çok fazla umutlar pompalama düşüncem yok ancak karamsarlık da istemem” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin gelişiyle birlikte, iyi niyetle olumlu sonuç üretmek adına önemli bir fırsat bulunduğunu kaydeden Akıncı, tek tek konulara odaklanmak yerine, paket anlayışıyla olaylara yaklaşmanın Türk tarafının öteden beri savunduğu bir yöntem olduğunu vurguladı.

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün unsurları; önemli ve stratejik unsurları bir arada görmek önemliydi. Bu yapılıyor. Bugün umut edelim ki bütün taraflar o paketler içinde kendi toplumlarını mutlu edebilecek unsurları görüp, buradan olumlu bir sonuçla ayrılsınlar. Bu hedefle gidiyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız”

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra İngilizce olarak devam ettiği konuşmasında, Kıbrıs’ın federal bir çatı altında birleşmesi mesajını vermek adına gösterdikleri çabadan dolayı gruba teşekkür etti. Akıncı, “Bugün o gündür. Çözüm için yarının daha iyi bir şans sağlayacağına dair bir ipucu yok” dedi.

Tüm tarafların ve uluslararası toplumların ilgisinin bulunduğu bu ortamın önemine vurgu yapan Akıncı, “Bugün kararlar verme günüdür. Umalım ki alacağımız bütün kararlar Kıbrıs’ın gelecek nesillerinin yararına olsun” dedi.

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