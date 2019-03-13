Akıncı, Büyükelçi Akça'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa eski Büyükelçilerinden Halil İbrahim Akça’yı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, bugün devlet töreni ile toprağa verilen eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze töreni için Lefkoşa’da bulunan Akça, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştü. Halil İbrahim Akça, görevine merkez büyükelçisi olarak Ankara’da devam ediyor.
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