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Akıncı Büyükkonuk Eko Güne katılmayacağını açıkladı!

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Akıncı Büyükkonuk ekogüne katılmayacağını açıkladı!
Akıncı Büyükkonuk Eko Güne katılmayacağını açıkladı!

İşte o açıklama;

Facebook’ta üç sayfamız var. Birisi benim kişisel sayfamdır ki doğrudan mesajlarımı bu sayfada yayınlarım; diğeri kurumsal CB’lığı, üçüncüsü ise seçim döneminden beri var olan bir sayfadır; Sözünü ettiğim bu üçüncü sayfada bugün Ülker Fahri’nin Büyükkonuk Eko gününe boykot çağrısı yaptığı bir paylaşımı yer aldı. Ülker Fahri’nin yazdığını okurken teknolojik bir kaza yapmış olabilirim; ancak kendi kişisel sayfama çıkmamış olması tuhaf. Dün gün boyu gerek Facebook gerekse e-mail hesaplarımızın ele geçirilmeye çalışıldığını da belirtmem lazım; ancak benim yaptığım teknik bir hata sonucunda bu paylaşımın yapılmış olması ihtimali de büyük.
Sonuç olarak bu olay madem ki oldu ve madem ki hakkında yorumlar da yapılıyor; esasa ilişkin düşüncemi de toplumumuza iletmek görevimdir.
Evet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükkonuk Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılmayacağım. Yazdıkları nedeniyle bir gazeteye karşı linç girişimine fiilen katılan ve sonrasında belediye çalışanlarını Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk koymaya yönlendirenlerin davetine katılamam. Bu benim kişisel takdirimdir; ancak Cumhurbaşkanı olarak hiç kimseyi boykot yapmaya davet etmem de söz konusu değildir. Bu herkesin kendi takdirine kalmıştır. Büyükkonuk halkına ise sevgim ve saygım tartışılmaz.

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