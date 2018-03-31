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Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu vurguladı.
Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu vurguladı.

Akıncı bir ektinlikte yaptığı konuşmada,  büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu kaydetti ve ekonomik göstergeler büyüsün, nüfusumuz artsın tartışmalarında niteliğin değil niceliğin ön plana çıkarılmasının yararlı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Altyapının artan sayılara yetişmemesi halinde sayıların artmasının bir anlamı olmayacağını belirten Akıncı, “Ekonomik rakamlar büyüyebilir, ihracat ve ithalatınız artabilir, daha fazla yol ve daha fazla altyapı da yapabilirsiniz. Ancak büyüyen tüm bu rakamların bir şey ifade edebilmesi için ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmişliğin bir bütün olması gerekir. Bu bütünlük içinde en önemli faktör kültürel kalkınmadır. Eğer o yoksa, o büyüyen rakamlar içi boş, altı dolu olmayan rakamlardır” dedi.

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