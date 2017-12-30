Akıncı çarşıyı gezdi, halkın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da çarşıyı gezerek halkın ve esnafın yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı binasından Girne Kapısı, İnönü Meydanı, Atatürk Meydanı, Arasta, Lokmacı Sınır Kapısı, Asmaaltı, Büyük Han, Selimiye Meydanı ve Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı esnaf ve halkın yeni yılını kutladı.

Sağlık ve sevgi dolu bir yıl dileyen Cumhurbaşkanı, çocuklara da yeni yıl hediyesi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yılbaşında görev başında olacak kamu görevlilerine de, tüm halkın yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için görevlerinde başarı diledi.