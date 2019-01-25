  • BIST 101.849
  • Altın 217,913
  • Dolar 5,2661
  • Euro 5,9773
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Akıncı, Çavuşoğlu ve 6 siyasi partinin başkanıyla bir araya geldi

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Akıncı, Çavuşoğlu ve 6 siyasi partinin başkanıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı saat 14.30 sıralarında başladı. Toplantıya Çavuşoğlu’nun ve Cumhurbaşkanı’nın heyetleri yanında TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katılıyor.

Resmi ziyaret için dün gece KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çavuşoğlu ve heyetiyle görüşmesinin ve öğle yemeğinin ardından siyasi partilerin başkanlarının da katılımıyla toplantılarına devam ediyor.

Toplantıya kaolisyonu oluşturan dört partinin başkanları Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş yanında ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılıyor.

Planlanandan yarım saat gecikmeli başlayan toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın açıklaması yapacak.

Çavuşoğlu’nun KKTC temasları sırasında iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleri ele alınacağı açıklanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Evrim Hınçal atandı25 Ocak 2019 Cuma 15:30
  • Tatar: “ UBP tek başına iktidar olur”25 Ocak 2019 Cuma 15:20
  • Son Dakika Haberi: Denetleme Kurulu Piyangolarda denetime başladı!25 Ocak 2019 Cuma 15:16
  • “Renklerin Çeşitliliği” projesi tanıtıldı25 Ocak 2019 Cuma 15:15
  • Akıncı, Çavuşoğlu ve 6 siyasi partinin başkanıyla bir araya geldi25 Ocak 2019 Cuma 15:05
  • Uluçay, Eskişehir Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti25 Ocak 2019 Cuma 15:00
  • Özyiğit: “Kültür ve Sanata Katkı Koymaya Devam Edeceğiz”25 Ocak 2019 Cuma 14:55
  • “Yolsuzlukları ört bas edenler, günü geldiğinde hesap verecektir...”25 Ocak 2019 Cuma 14:50
  • Bu davetiye çok konuşulacak! POS cihazı da geçerlidir!25 Ocak 2019 Cuma 14:47
  • Başbakan Erhürman BBDK'nu Piyangoları denetlemek üzere görevlendirdi25 Ocak 2019 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti