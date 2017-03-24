Akıncı: “çevreyi kirletenlere caydırıcı ceza uygulanmalı”

Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi "Temiz Düşün" kapsamında bugün Gönyeli’de, “Temiz Düşün Kavşağı” Projesinin temeli atıldı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi girişinin ağaçlandırılması amacıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın katılımıyla düzenlenen etkinliklerde ilk olarak, “Temiz Düşün Kavşağı” olarak ilan edilen Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Vedat Benzinci’den Güzelyurt'a doğru giden ilk kavşakta ağaç dikimi yapıldı, çevre düzenlemesinin temelleri atıldı.

Daha sonra Lefkoşa Sanayi Bölgesi girişinde yer alan proje kapsamında bölgede fidan dikildi.

AKINCI: “ÇEVREYİ KİRLETENLERE CAYDIRICI CEZA UYGULANMALI”

“Temiz Düşün Kavşağı Projesi”nin temel atma etkinliğinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, projenin belediyeler, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların birlikteliğiyle sürdürüldüğünü söyleyerek, başarıya gitmenin önemli adımlarından birinin de birlikte hareket edebilmeyi başarmak olduğunu belirtti.

Hedefin bireysel değil toplumsal olduğunu dile getiren Akıncı, dolayısıyla başarının ancak ortak hareket ederek kazanılacağını söyledi.

Akıncı, Gönyeli’de iyiye ve olumluya doğru farklılıklar gördüklerini söyleyerek, bunda katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Temiz Düşün" kapsamında güzel bir olay başladığını, farklı kesimlerin bir araya gelerek projeyi sürdürdüğünü belirten Akıncı, “Yavaş adım atanlar eminim ki adımlarını hızlandırarak ayak uyduracaklar” diye konuştu.

Çevrenin herkese ait olduğunu, evlerin içi gibi şehirleri de temiz ve yaşanılır kılmak gerektiğini dile getiren Akıncı, doğru olanı yapanın takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, çevreyi kirletenlerin ise kim olduğuna bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, çevreyi kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, kimsenin çevreyi kirletme hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Eğitim ve bilinçlendirmenin önemli olduğunu dile getiren Akıncı, ancak cezaların da artırılması ve caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı, projenin tüm aşamasına katkı yapan herkese teşekkür etti.

BENLİ: “HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR, TEMİZ VE YEŞİL BİR ÇEVRE YARATMAK”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ülkede temiz ve sürdürülebilir yeşil bir ada hedefiyle başlattığı “Temiz Düşün” kampanyasını desteklediklerini ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

Proje kapsamında ülkenin 6 bölgesinde etkinlikler organize edileceğini söyleyen Benli, Gönyeli’de temizlik çalışmalarının devam edeceğini, uygulama projeleri de yapılacağını kaydetti.

Benli, kavşakta bugün temellerin atıldığını ve adının da “Temiz Düşün Kavşağı” olarak ilan edildiğini açıkladı.

Belediyelerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için güçlü ve muktedir bir yapıya sahip olmaları gerektiğini söyleyen Benli, bu gelinen noktada bunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Belediye olarak yeni inkişaf edilen her bölgeye altyapının da götürüldüğünü söyleyen Benli, belediyenin yapması gereken zor işleri aştığını, 10 yılda dengesiz ve küçük bir bütçeden, dengeli ve güçlü bir bütçeye geldiklerini, geriye kalan işlerin kolay olduğunu kaydetti.

Benli, hedeflerinin sürdürülebilir, temiz ve yeşil bir çevre yaratmak olduğunu söyledi.

SANAYİ BÖLGESİ GİRİŞİ AĞAÇLANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra Lefkoşa Belediyesi’nin “Temiz Düşün Çevre Etkinliği”ne katıldı.

Sanayi Bölgesi’nin orta girişinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde bölgeye fidanlar dikildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Daha sonra Harmancı ile Akıncı, birlikte fidan dikti.