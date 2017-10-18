Akıncı çifti, 'Lefkoşa Koşuyor Maratonu'na katılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı, “Lefkoşa Koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” sloganıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla, 22 Ekim Pazar günü 7’ncisi yapılacak olan Lefkoşa Koşuyor Maratonu’na katılıyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya maraton numaralarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, “Birlikte yürüyelim, birlikte koşalım, ihtiyaçlı kurumlarımıza birlikte katkı yapalım” diyerek, etkinliğe katılımın önemli olduğunu ifade etti.

Akıncı, “Hedeflere birlikte yürümek, birlikte koşmak toplumsal bir özelliğe dönüştükçe, toplumsal hedeflere ulaşmak çok daha kolay olacaktır...Bu Pazar etkinlikte sadece birlikte koşup yürümeyeceğiz, bireysel katkılarla SOS’teki çocuklarımızın yüzünü biraz daha güldürecek koşulların yaratılmasında da el birliğiyle katkı yapacağız” dedi.

Etkinliğe destek de verecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, spor yanında, etkinlikle oluşan fon aracılığıyla iyi bir amaca katkı yapıldığını söyledi. Akıncı, Harmancı’yı ve ekibini etkinliği gelenekselleştirip düzenli olarak yapmaya devam ettikleri için tebrik etti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gelenekselleşen maratonun en istikrarlı siyasetçi katılımcısı olduğuna işaret etti ve “Lefkoşa’da olduğu her maratona düzenli olarak katılan Cumhurbaşkanımızın verdiği toplumsal mesaj önemlidir” dedi.