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Akıncı: Ciğerlerimiz yanıyor

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Akıncı: Ciğerlerimiz yanıyor
Akıncı: Ciğerlerimiz yanıyor

Tepebaşı’nda orman yangını büyüyor. Öğle saatlerinde Tepebaşı’nda, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor.

Cumhurbakşanı Mustafa Akıncı, Başakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve çok sayıda yetkili yangın gölgesinde inceleme yapıyor

En güzel ormanların olduğu bölgedeki yangından duyduğu üzüntüyü belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri’nin girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter istendiğini ancak arızalı olduğunu, Limasol yakınlarındaki bir yangın haberi aldıklarını belirtti. Delil olmadıkça ‘sabotaj’ kuşkusu yaratılmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bir anda çok fazla artan hava sıcaklığının son günlerde meydana gelen yangınların nedeni olabileceğini söyledi.

 

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