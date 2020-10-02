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Akıncı çıkacağı TV programlarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan bilgilendirme yayınlandı:
Akıncı çıkacağı TV programlarını açıkladı

İşte o açıklama:

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan bilgilendirme:

 

Kampanyanın başlangıç aşamasında Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı bir özel televizyon ve bir de devlet kanalı olan BRT’de iki toplu programa çıkmayı, bunun dışında tekli programlarda kendi vizyonunu toplumla paylaşmayı ilke olarak saptamıştır.

 

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 29 Eylül akşamı Genç TV’nin yaptığı davet ve tüm adayların katılacağını bildirmeleri üzerine Er Meydanı’ndaki toplu programa katılmıştır. Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın katılacağı ikinci toplu program ise 9 Ekim akşamı BRT’de yayınlanacak program olacaktır.

 

Bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 1 Ekim akşamı 2020 TV’de gençlerle yapılan canlı yayına katılmış, 2 Ekim akşamı gazetecilerle saat 21’de BRT’deki programda canlı yayında olacaktır.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 5 Ekim Pazartesi günü iki online programa katılacak, 6 Ekim Salı günü 20.30’da Genç TV’de, 7 Ekim Çarşamba saat 16.00’da Kanal SİM’de canlı yayın konuğu olacaktır. Cumhurbaşkanı Akıncı, 9 Ekim’de BRT 2’den saat 19’da halka hitap edecek, ayrıca aynı gün BRT’de saat 21’de yayınlanacak toplu programa katılacaktır.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu aşamada kampanya kapsamındaki televizyon program planlaması bu şekildedir. Programda yer alanlar dışında, Kıbrıs Postası Web TV’ye veya bir başka yayına katılımla ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı

Mustafa Akıncı Basın Bürosu

 

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