Akıncı, CTP lideri Erhürman ile görüşüyor

Akıncı, bugün ilk olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Saat 10.00’da başlayan görüşmede, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.
Kıbrıs sorununun ve ülkedeki iç konuların değerlendirilmesi beklenen toplantı öncesinde basına sadece görüntü imkanı verildi.
Akıncı, bugün daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile bir araya gelecek.
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