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Akıncı: “CTP özgür iradesi ile kararını verecektir”

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ve CTP Genel Başkanı Erhürman’la görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu
Akıncı: “CTP özgür iradesi ile kararını verecektir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ve CTP Genel Başkanı Erhürman’la görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu

Akıncı, CTP ile ortak paydalarına işaret ederek aynı kulvarda yıllarca beraber olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası basının karşısına geçti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ı demokrasiye yaptıkları katkı için kutlayan Akıncı, CTP’nin yürünecek yolda katkısının gerekli ve yararlı olacağını vurguladı.

Bu akşam CTP’nin karar organlarında gerekli değerlendirmelerini yapıp özgür iradeleri ile kendi kararlarını alacaklarını belirten Akıncı, bir talepte bulunmadığını ifade etti.

CTP ile ortak paydanın varlığına işaret eden, bir önceki seçimin ikinci turunda da CTP’nin önemli desteği olduğunu hatırlattı, 2. Turda demokrasi şölenine hep birlikte imza atılabileceği görüşünü belirtti.

“Biz hoşgörülü insanlarımız, kültürümüz, yapımız budur” diyen Akıncı, 18 Ekim’den sonra çok daha güzel günlere adım atma temennisini belirtti. Erhürman’a teşekkür eden Akıncı, kararlarını hayırlı olması dileklerini de ifade etti.

 

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