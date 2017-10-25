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Akıncı CTP'yi ziyaret etti

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Akıncı CTP'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir süreden beri başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir süreden beri başlattığı ziyaretler çerçevesinde bugün de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman ile görüştü.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik ederken, görüşmede CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve MYK üyesi Milletvekili Fazilet Özdenefe de hazır bulundu.

AKINCI: “MUHALAFET ÖNEMLİ KURUMLARDAN”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ziyarette, muhalefetin toplumun önemli kurumlarından olduğunu ifade ederek, bugün muhalefetin önde gelen partilerinden Ana Muhalefet CTP’yi ziyaret etmekte olduğunu belirtti.
Geçen hafta hükümeti ziyaret ettiğini hatırlatan Akıncı, bu hafta içinde TDP’ye de ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

ZİYARETİN İKİ AMACI

Ziyaretinin iki amacı olduğunu söyleyen  Cumhurbaşkanı Akıncı, kurumlar arası diyaloğun parçası olarak karşılıklı ziyaretlerin önemine işaret etti, “Ama biz hep ziyaret edilen taraftayız” dedi.CTP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığına sıklıkla uğradığını, çağırıldıkça da geldiğini belirten Akıncı,  bunun iadesini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Zaman zaman bir araya gelerek kurumlar arası diyaloğu geliştirmenin önemine dikkat çeken Akıncı, ziyaret sırasında içinden geçilen süreçte konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

ERHÜRMAN


CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı CTP’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı ile sık sık bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı veya kendileri ihtiyaç duydukça Cumhurbaşkanlığında bir araya geldiklerini söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanı ile ilişkilerimiz yoğun ve sıcaktır” dedi.
Ülkenin kritik bir dönemeçten geçtiğini, seçim arifesinde bulunduklarını belirten Erhürman, böyle bir dönemde ülkenin en üst makamı ile görüş alışverişinde bulunmanın ana muhalefet olarak kendileri için çok yararlı olacağını ekledi.

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