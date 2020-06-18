Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini görüşmek üzere Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını ve parti başkanlığından ayrılan ancak hükümetin iki ortağından biri olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nı, zorunluluk nedeniyle 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini görüşmek üzere toplantıya davet ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu toplantıda seçimin, toplum sağlığını riske atmayacak mümkün olan en erken tarihte yapılmasını gündeme getireceğini ifade etti.

Akıncı, birinci turun 16 Ağustos’ta, ikinci turun ise 23 Ağustos’ta yapılmasını önereceğini de söyledi.