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Akıncı: “demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere değer veren, halkını adil yönetip en çağdaş hizmetleri sağlayabilen devlet, itibar sahibi devlettir”

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Akıncı: “demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere değer veren, halkını adil yönetip en çağdaş hizmetleri sağlayabilen devlet, itibar sahibi devlettir”
Akıncı: “demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere değer veren, halkını adil yönetip en çağdaş hizmetleri sağlayabilen devlet, itibar sahibi devlettir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla, Havadis Gazetesi’nin 11’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, resepsiyonunda gerçekleştirdiği konuşmada, Havadis ailesini, 11’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ederek, Havadis’e uzun ömürler diledi.
BİREY, TOPLUM VE DEVLET İTİBARININ ÖNEMİ…
Bireysel ve toplumsal itibarın önemine konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birey, parasını kaybederse bir şey kaybetmiş olur ama çok şey kaybetmiş olmaz; o parayı yeniden kazanmanın yolları vardır. O birey, sağlığını kaybederse daha çok şey kaybetmiş olur ama gelişmekte olan tıbbi imkanlar sayesinde sağlığını da geri kazanabilir… Ama birey itibarını kaybederse; o zaman her şeyini kaybetmiş olur” diye konuştu. 
 

Devletler için de itibarın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere değer veren, kendi halkını adil yönetip halkına en çağdaş hizmetleri sağlayabilen devletlerin; itibar sahibi devlet olduğunun altını çizdi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan yoksun devletlerin ise çok daha farklı kategorilerde nitelendirilebileceğini ifade etti. 
 

MEDYA AÇISINDAN İTİBAR
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının devamında medyanın ekonomi politiğine değinerek, sırtını para babalarına dayayarak gerçek dışı haberlerle ve karalama üzerine kurgulanmış yorumlarla bir yerlere varacağını sanan görsel ve yazılı medya organlarının varlığına dikkat çekerek şunları belirtti: 
“Bir de ifade özgürlüğüne bağlı, yazarlarına baskı uygulamayan, doğru habercilik yapan ve bu çerçevede halkına hizmet üreten medya kuruluşları vardır… İşte onlar; en itibarlı olanlardır. Ben Havadis’e, bundan sonraki yaşamında da nice itibarlı yıllar diliyorum.”

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