Akıncı-Denktaş görüşmesi tamamlandı

Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, iki partinin hükümeti kurmasının beklendiğini, farklı bir manevra ile erken seçimin gündeme gelebileceğini ancak seçim yasasının hazır olmadığını, mali açıdan da sıkıntılar bulunduğunu söyledi.
Serdar Denktaş, oyunu bozanların oyunun devamını getirmesi ve hükümeti kurması gerektiğini de ifade etti.
Denktaş, kendilerinin muhalefet görevini devam ettireceklerini belirtti.
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