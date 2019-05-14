Akıncı-Denktaş görüşmesi tamamlandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bir oyun bozuldu, itibar kaybı var. İtibar kazanmak için oyun değişikliğine gidilebilir. Kaos ve erken seçim olabilir. Biz muhalefet görevini yerine getireceğiz” dedi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, iki partinin hükümeti kurmasının beklendiğini, farklı bir manevra ile erken seçimin gündeme gelebileceğini ancak seçim yasasının hazır olmadığını, mali açıdan da sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Serdar Denktaş, oyunu bozanların oyunun devamını getirmesi ve hükümeti kurması gerektiğini de ifade etti.

Denktaş, kendilerinin muhalefet görevini devam ettireceklerini belirtti.