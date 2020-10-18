Akıncı: “Dilerim ki 18 ekim, Kıbrıs Türk demokrasisi ile iradesinin gurur günü olarak hatırlansın”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, oyunu bu sabah saat 11.00’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 223 numaralı sandıkta kullandı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, oyunu bu sabah saat 11.00’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 223 numaralı sandıkta kullandı. Akıncı, eşi Meral Akıncı ile oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bütün seçim süreci boyunca görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına, pandemi koşullarında görev yapan sandık kurulu üylerine, Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine, sandıkların emniyetini sağlayan emniyet güçlerine, her iki adayın gözlemcilerine ve yurttaşlık görevini yerine getirmek için oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Seçim döneminde daha önce çok seslendirdiği ve dikkat çektiği gibi, olmaması gereken olaylar yaşandığına, yapılmaması gereken şeylerin yapıldığına dikkat çeken Akıncı, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Akıncı şunları kaydetti: “Dilerim ki, Kıbrıslı Türkler olarak ileride, geriye dönüp 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda, bugünü Kıbrıs Türk demokrasisi ile iradesinin gurur günü olarak hatırlayalım. Seçim sonuçlarının toplumumuza, adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim “