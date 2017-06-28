Akıncı, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasasını meclise iade etti

Cumhurbaşkanı Akıncı Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasasını, dört maddesinin yeniden ele alınması için Cumhuriyet Meclisine iade etti.

Başsavcılık tarafından Cumhurbaşkanına iletilen resmi görüşte de teknik yanlışlıklar içeren yasanın Meclise iadesi tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edilerek onayına gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nı, hukuki ve toplumsal beklentileri daha iyi karşılayabilmesine fırsat sağlamak amacıyla, yeniden çalışılmak üzere Anayasanın 94’üncü maddesinin verdiği yetkiyle Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 4 sayfalık iade yazısında, KKTC’yi “demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet” olarak tanımlayan Anayasa’nın, her çağdaş devletin hem yurttaşlarının inanç ve ibadet özgürlüğünü temin edecek koşulları yaratmak hem de laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınması dengesini içerdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 23’üncü maddesinin önce, “herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip oluğunu; kimsenin yasalara uygun ibadetten alıkonulamayacağını ya da ibadete zorlanamayacağını” düzenlediğini, ardından “kimsenin devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramayacağını” teminat altına aldığını da dile getirdi.

Din ve vicdan özgürlüğü ile laiklik konusunun önemi, devletin bu alanla doğrudan bağlantılı kurumlarının yapısına ve işlevlerine ilişkin özel bir duyarlılık gerektirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çerçevede KKTC Din İşleri Dairesine yönelik düzenlemelerin hiç kuşkusuz son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin oyçokluğuyla kabul edilen söz konusu değişiklik yasasının, toplumun dikkatle takip ettiği ve değişik yönleriyle tartıştığı bir yasa olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen yasanın hukuki ve toplumsal beklentileri daha iyi karşılayabilmesine fırsat sağlamak amacıyla bazı hususları ayrıntılı olarak Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirdi.