Akıncı, Dizdarlı’yı ziyaret etti

Akıncı: “Hak ve adaletin olmadığı toplumlarda daha iyiye gidilemez. Yargının yanında Yüksek Yönetim Denetçisi’nin de son derece önemli bir işlevi var”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hak ve adaletin olmadığı toplumlarda daha iyiye gidilemeyeceğini kaydederek, “Yargının yanında Yüksek Yönetim Denetçisi’nin de son derece önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum” dedi.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, idareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini belirterek, “İdarenin, tanzim ettiğimiz raporlardaki tavsiyelere uymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AKINCI, OMBUDSMAN’A YÜRÜYEREK GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı ziyaret etti. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndan Ombudsman’a yürüyerek geldi.

Dizdarlı, Cumhurbaşkanı’nı binanın girişinde karşıladı.

İLK SÖZ AKINCI’NIN: “ZİYARETLERİ DEVLET KURUMLARI ARASINDAKİ DİYALOĞUN GELİŞMESİ AMACIYLA BAŞLATTIM”

Ziyarette ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, bir süredir kurumlara iade-i ziyaretler gerçekleştirdiğini, bu ziyaretleri devlet kurumları arasındaki diyalogun daha da gelişmesi amacıyla başlattığını kaydetti.

Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi makamının uzunca süre boş kaldığını anımsatarak, “Göreve geldikten sonra yapmak istediğim ilk önemli icraatlardan biri bu oldu. Sayın Dizdarlı, yargıçlık görevini bırakarak bu göreve gelmeyi kabul etti. Benim önerim, Meclisin de onayıyla bu atama gerçekleşti” dedi.

Dizdarlı’nın yaklaşık 2 yıldır bu görevde olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bu makama güveninin arttığını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Akıncı, kuruma başvuran vatandaşların buradan objektif değerlendirmeler çıkacağına inandığını da vurgulayarak, Emine Dizdarlı ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

“ÖNEMLİ OLAN YURTTAŞIN HAKKINI YÖNETİME KARŞI KORUMAK”

Yüksek Yönetim Denetçisi kurumunun mahkeme olmadığını, bunun bilindiğini belirten Mustafa Akıncı, “Burada önemli olan yurttaşın hakkını yönetime karşı korumaktır. Denetçiler, bunu hukuk, objektif kriterler ve kamu vicdanı çerçevesinde yapacak. Sizler de bunu yapıyorsunuz ve bu da kamuya yansıyor” şeklinde konuştu.

“Hak ve adaletin olmadığı toplumlarda daha iyiye gidilmez” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yargının yanında, Yüksek Yönetim Denetçisi’nin de son derece önemli bir işlevi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“RAPORLARIN GEREĞİNİ YAPMAK ÖNEMLİ…”

Kurumun hazırladığı raporların gereğinin yapılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Akıncı, “Bu bazı durumlarda oluyor, bazı durumlarda olamıyor” dedi. Akıncı, bunlara da dikkat edildiği taktirde herkesin arzusu olan; “daha iyi işleyen bir kamu düzeni” yönündeki gelişmenin çok daha iyi olacağını söyledi.

Akıncı, yurttaşların Yüksek Yönetim Denetçisi’ne güveninin devam etmesini, kurumlar arasında diyalogun sürmesini temenni ederek, “Toplum olarak daha iyi bir geleceğe el birliğiyle ulaşacağız” dedi.

DİZDARLI: “CUMHURBAŞKANININ GÜVENİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Cumhurbaşkanı’nın bugünkü ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanı’nın güveni bizim için çok önemli” dedi.

İdareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Dizdarlı, “İdarenin, tanzim ettiğimiz raporlardaki tavsiyelere uymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Demokratik ülkelerde toplumun ön planda olması gerektiğini söyleyen Emine Dizdarlı, “Toplumun bize duyduğu güven omuzlarımızda ayrı bir sorumluluk. Bu güveni sarsmadan görevimizi yapacağız. Daireyi daha olumlu bir noktaya getireceğiz” dedi.