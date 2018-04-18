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Akıncı, “Doğanın Harikaları” temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

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Akıncı, “Doğanın Harikaları” temalı fotoğrafsergisinin açılışını yaptı
Akıncı, “Doğanın Harikaları” temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, FODER Fotoğraf Şöleni’ne katılarak, “Doğanın Harikaları” temalı fotoğraf serginin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Fotoğraf Şöleni’ne katılarak, “Doğanın Harikaları” temalı fotoğraf serginin açılışını yaptı. Sergi, 20 Nisan’a kadar izlenime açık olacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, fotoğrafın görmekle bakmak arasındaki fark açısından önemine değinerek, mimarlık eğitimi aldığı öğrencilik yıllarında okulda öğretilen en önemli ilkelerden birinin, bakmakla görmenin farkı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, fotoğraf sanatında olduğu gibi günlük yaşamda da bakmakla yetinmeyerek görmenin önemli olduğunu ifade ederek “Sadece bakmakla yetinmeyip farklılıkları görebilmek önemlidir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer sadece bakar ama farklılığı görmez, içselleştirmezsek orada bir yanlış varsa, yanlışı düzeltme yoluna da gidemeyiz. Bu, sosyal hayat bakımından da böyledir, siyasal yaşam açısından da böyledir. Ama, bu akşamın konusu olan doğamız açısından daha da önemlidir ve gereklidir” dedi. Sergide, KKTC’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden doğayı yansıtan fotoğrafların yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak, coğrafyanın bahşettiği güzellikleri, çevreyi koruyabilmek ve temiz tutmayı öğretebilmek adına “Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma” projesi ile çalışmaların okullar, üniversiteler ve yerel yönetimlerle birlikte sürdürüldüğünü, FODER’in de projeye ciddi katkı yapabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiye katkı koyanlara plaketlerini verdi.

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