Akıncı, doktor hemşire ve sağlık çalışanlarına seslendi “iyi ki varsınız”

Cumhurbaşkanı Akıncı 14 Mart ile ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında “Her yıl tıp bayramı olarak kutlanan 14 Mart’ı bugün bambaşka bir atmosferde karşıladık. Dünyanın en ücra köşelerinde bile kendini gösteren korona virüs vakaları artık tüm gündemlerin ana konusu oldu. Ülkemizde de bu tehditle karşı karşıyayız. Sağlık örgütlerimiz başta olmak üzere, bir çok doktor ve sağlık uzmanımız, bilimin ve diğer ülkelerde yaşanmakta olan deneyimin verileri ışığında gerekli önerileri yapmakta, bizleri uyarmaktadırlar.

Şu ana kadar yaptığım ne varsa, hep o uyarılara kulak vererek yaptım. Yapmaya da sonuna kadar devam edeceğim. Böylesi bir günde belki bayram kutlaması yapılamaz ama bu alanda hizmet veren tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına özverili çabalarından dolayı teşekkür edilir. İyi ki varsınız…” ifadelerine yer verdi.