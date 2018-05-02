  • BIST 103.708
  • Altın 174,655
  • Dolar 4,1497
  • Euro 4,9837
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Akıncı: “Dönüşümlü başkanlıkla ilgili 2’ye 1 oranı çok net yazıldı”

»
Akıncı: “Dönüşümlü başkanlıkla ilgili 2’ye 1 oranı çok net yazıldı”
Akıncı: “Dönüşümlü başkanlıkla ilgili 2’ye 1 oranı çok net yazıldı”


“(TÜRK VE YUNAN VATANDAŞLARINA EŞDEĞER MUAMELE KONUSUNDA) OLASI ÇÖZÜM SONRASINDA DAİMİ İKAMET TALEBİYLE GELECEKLERLE İLGİLİ ADİLANE VE EŞİTLİKÇİ BİR MUAMELE ÖNGÖRÜLÜYOR”


“ELEŞTİRİLERE GÖZÜMÜZÜ KAPATAMAYIZ ANCAK HALK RAHAT OLSUN. YANGINDAN MAL KAÇIRMIYORUZ. NİHAİ KARARI VERECEK OLAN HALKTIR.. BEN BİR TEK KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÇIKARINA BAKARIM”
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres Çerçevesi’nin temel unsuru olan dönüşümlü başkanlıkla ilgili 2’ye 1 oranının çok net yazıldığını belirtti. 


30 Haziran’da sunulan gayri resmi, “non-paper”in Rum tarafının iddia ettiği gibi “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili olmadığını vurgulayan Akıncı, çerçevede öngörülen haritanın ise Kıbrıs Türk tarafının sunduğu harita olduğunu, ne Annan Planı, ne de Rum tarafının haritasından söz edildiğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün TAK ve BRT muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Akıncı, Crans Montana’da Kıbrıs Konferansı sırasında BM Genel Sekreteri’nin sunduğu çerçevenin unsurlarını dile getirdi. 


Cumhurbaşkanı, 6 unsur içeren çerçevenin temel unsurlarından birinin, “2’ye 1” oranının çok net yazıldığı dönüşümlü başkanlıkla ilgili olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın da esas alındığı çerçevede ne Annan Planı, ne de Rum tarafının haritasından söz edildiğini belirtti. 
Akıncı, iki mülkiyet rejiminin öngörüldüğü çerçevede, Güney Kıbrıs’ta bırakılacak topraklarda eski toprak sahibinin, Kuzey Kıbrıs’ta kalacak topraklarda ise içinde yaşayanların hakları korunacak bir düzenlemenin öngörüldüğünü kaydetti.


Çok tartışma konusu olan Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusuna da değinen Akıncı, çerçevede, olası çözüm sonrasında daimi ikamet talebiyle geleceklerle ilgili “adilane ve eşitlikçi” bir muamele öngörüldüğünü belirtti. Akıncı, “Dörde bir oranı diye bir şey önerilmiyor. Rakamsal bir ifade yok” dedi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili olarak tek yanlı müdahale uygulamasının sürdürülebilir olmadığına işaret edilen çerçevede, olası bir anlaşma sonrasında bir geçiş süreci sonunda tarafların anlaşacağı bir mekanizmanın oluşturulmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Akıncı, garantörlerin dışişleri bakanları düzeyinde temsil edildiği Kıbrıs Konferansı’nda sunulan çerçevede, asker çekilmesi sözkonusu olacaksa, bunun nasıl ve ne şekilde yapılacağının, “daha üst seviyede, başbakan düzeyinde ele alınabilir” denildiğini belirtti.


Rum tarafına yönelik; “Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, çarpıtmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklasın” çağrısını yineleyen Akıncı, “Bunları müzakere edelim derlerse benim çağrım bunun müzakeresine yönelik değil. Niyet varsa, ortada bu belge var” dedi.


Çağrısıyla ilgili güney ve kuzeyden gelen eleştirilere de değinen Akıncı, “Eleştirilere gözümüzü kapatamayız ancak halk rahat olsun. Yangından mal kaçırmıyoruz. Nihai kararı verecek olan halktır.. Ben bir tek Kıbrıs Türkü’nün çıkarına bakarım” şeklinde devam etti.
 

(FEZ/HÖ)     EK VERİLECEK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Akıncı'nın Anastasiadis'e stratejik belgeyi kabul edelim dediği Gutteres belgesi30 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
  • Son Dakika: Akıncı'dan Anastasiadis'e tarihi çağrı... Gutteres Belgesini stratejik anlaşma olarak onaylayalım30 Nisan 2018 Pazartesi 14:57
  • Tatar:En gerçekçi çözüm “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet"28 Nisan 2018 Cumartesi 17:00
  • Kiprianu: "Başkan ile görüş ayrılığımız var fakat gerginlik yaşamadık"28 Nisan 2018 Cumartesi 11:46
  • Çavuşoğlu: "Adadaki siyasi eşitlik gerçeği asla değişmeyecek"27 Nisan 2018 Cuma 15:36
  • ENI CEO'su: "3. Parseldeki haklarımı terk etmeyeceğim"26 Nisan 2018 Perşembe 09:20
  • Kıbrıs’ın Hayalet Şehri Kapalı Maraş’ın 23 Fotoğrafta Hikayesi23 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
  • Kıbrıslı Rumlar Doğalgazın birlikte yönetilmesine nasıl bakıyor?22 Nisan 2018 Pazar 12:44
  • BM yeni yol haritası arıyor22 Nisan 2018 Pazar 12:40
  • Sol Hareket: "Çavuşoğlu ile gerçekleşen görüşmelerin içeriği açıklanmalı"22 Nisan 2018 Pazar 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti