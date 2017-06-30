Akıncı, Duncan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Elde edilen bilgiye göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konferansa katılımından itibaren ele alınan konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan’ın bugün Crans Montana’ya gelişinden önce, Birleşik Krallık delegasyonuna başkanlık eden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Joanathan Allen ile de görüşmüştü.

Akıncı’nın Duncan ile görüşmesinde Allen ve İngilitere’nın Lefkoşa Yüksek Komiser Matthew Kidd de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Duncan ile görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.