Akıncı: Eczacılar ölümcül ve bulaşıcı virüse karşı mücadelenin önemli parçası

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Eczacılar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı, “İçinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde kuşkusuz farklı bir anlamı var” diyerek, eczacıların ölümcül ve bulaşıcı bir virüse karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, “eczacılarımızın bu özel gününü kutluyor, tümüne sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şöyle;

“14 Mayıs Dünya Eczacılar gününün, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde kuşkusuz farklı bir anlamı var. Ölümcül ve bulaşıcı bir virüse karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olan eczacılarımızın bu özel gününü kutluyor, tümüne sevgi ve saygılarımı iletiyorum”