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Akıncı: “Egemen eşitlik deyip durmayın, adını koyun…”

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KKTC’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, egemen eşitlik adı altında Kıbrıs sorunu hakkında çalışmaların yürütülemeyeceğini, adının koyulması gerektiğini belirtti.
Akıncı: “Egemen eşitlik deyip durmayın, adını koyun…”

4. Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Egemen eşitlik deyip durmayın, adını koyun, ayrı resmen tanınmış bir devlet istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu kime söylüyorsunuz, BM adına gelen temsilciye. BM’nin bunu kabul etmesi mümkün müdür? BM’nin bu talebin tam tersine olan KKTC’nin tanınmaması yönünde kararları varken, bu nasıl olacak? BMGK oturup kararlarını değiştirip, bizim için tanınma yolunu mu açacak? Kuşkusuz böyle bir şey olmayacak. Olacak olan, havanda su dövüp çok değerli zaman dilimini biz harcarken; Rumlar’ın yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası ve AB içindeki konumunu daha da güçlendirmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın da vilayetleştirme siyasetinin kurbanı olmaya devam edecek olmasıdır. Bu gidişi benimsemeyen Kıbrıslı Türkleri çok zor koşullarda zor bir mücadele bekliyor.

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