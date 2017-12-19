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Akıncı: “Engelli bireylerle ilgili çalışmalar teoride kalmamalı”

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Akıncı: “Engelli bireylerle ilgili çalışmalar teoride kalmamalı”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, engelli bireylerle ilgili çalışmaların teoride kalmaması, hayat bulması gerektiğini kaydetti.

Akıncı, bugün Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu heyetini kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eşi Meral Akıncı eşlik etti. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yetkilileri de kabulde hazır bulundu.

AKINCI: “ENGEL OLMAMAK YETERLİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, engellilerle ilgili engellerin aşılması için ülkede çok çabalar olduğunu söyledi
Zaman zaman bu alanda yapılan etkinliklerde “Engel biziz” gibi sloganlar kullanıldığına işaret eden Akıncı, “Engel olmamak yeterli değil. Engellerin aşılmasına olanak yaratmak, platformlar oluşturmak lazım” dedi.
Bilişimin engellilerin hayatını kolaylaştıran gelişmeler oluşturabileceğini söyleyen Akıncı, “Bunlar teoride kalmamalı. Kitaplarda güzel laflar olarak raflara terk edilmemeli. Hayat bulmalı” şeklinde konuştu.
Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak bu tür çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

KALAÇ: “ENGELLİLERİN HAYATA KATILMASIYLA İLGİLİ BİRÇOK SIKINTI VAR. İŞBİRLİĞİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİYLE BUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR”

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç, YDÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Engelsiz Bilişim Günleri-Engelsiz KKTC ve Öneriler” etkinliğine katılmak üzere adada olduklarını anımsattı.
Türkiye’de engelliler için bilişim çalışmalarının 2011’de başladığını kaydeden Kalaç, platformu Celal Bayar Üniversitesi’nin sahiplendiğini, kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun 2013’te beri YDÜ ile işbirliği yaptığını söyleyen, KKTC Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu çalışmalara verilen desteğe işaret eden Mustafa Özhan Kalaç, Meral Akıncı’ya da teşekkür etti.
Kalaç, bu çalışmalara ülkenin en başındaki kişilerle birlikte toplumun sahip çıkmasının önemli olduğunu kaydetti. 
Engellilerin hayata katılmasıyla ilgili sıkıntılar, yasal düzenleme ve uygulama konusunda atılacak adımlar olduğuna işaret eden Mustafa Özhan Kalaç, işbirliği ve bilişim teknolojileriyle sorunların çözülebileceğini söyledi.

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