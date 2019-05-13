Akıncı Engelliler Federasyonu ve Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Engelliler Haftası dolayısıyla, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaretinde yaptığı konuşmada,

engelliler ile ilgili gelişmeleri yerinde görüp sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan teçhizat katkılarının işe yaradığını görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, katkılarının süreceğini belirtti.

ENGELLİ İSTİHDAMI

Engellilerin özel sektör ve kamuya istihdamlarına daha fazla yardımcı olmak gerektiğini söyleyen Akıncı, özel sektörde engelli istihdamının kamuya oranla oldukça düşük olduğunu belirtti ve bu istihdamların yasanın belirttiği oranda gerçekleşmesi için ilgili bakanlığa görev düştüğünü kaydetti.

Engelliler Haftası’nın bir farkındalık haftası olduğunu ifade eden Akıncı, engellilere daha da sahip çıkılıp sorunlarının daha da aza indirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Engelli sayısının, 2017 itibarıyla 5 bin 600 civarında olduğunu, bunun az bir rakam olmadığını belirten Akıncı, engellilerin sorunlarının giderilmesi için Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti ve devlet ve toplum olarak bu çalışmalara destek verip engellilere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyarete ederek, verilen hizmeti yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.



YÜCETÜRK: “ZİYARET ENGELLİLERE VERDİĞİ ÖNEMİN BİR GÖSTERGESİ”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hiçbir makamın yapmadığını yaparak, 2017 yılında olduğu gibi Engelliler Federasyonu’nu ziyaret edip sorunları yerinde dinlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın alışkanlık haline gelen bu davranışının, engellilere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyleyen Yücetürk, Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunlarının devlet yetkililerine iletilmesi için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu olarak verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler veren Yücetürk, talep ve temennilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

ARI’DAN MERAL AKINCI’YA TEŞEKKÜR

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, konuşmasında, Engelsiz Yaşam Köyü’nün hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın ortaya koyduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisine teşekkür etti.

Arı, tüm halkı 15 Mayıs Çarşamba günü Tanzimat Sokak’taki Down Cafe’nin açılışına davet etti.

AKINCI “DAHA GÜVENİLİR İSTATİSTİKİ VERİLERE İHTİYAÇ VAR”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2017 yılında olduğu gibi derneği yine ziyaret ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışmaları ve engellilerin içinde bulunduğu alanı yerinde görüp sorunları dinlemek açısından bu ziyaretlerin oldukça önemli olduğunu ve bu ziyaretleri bir alışkanlık haline getirmek gerektiğini dile getirdi.

Engelliler Haftası gibi haftaların en büyük anlamının; farkındalığı artırmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun farkındalık seviyesinde bir gelişme olduğunu söyledi.

Akıncı, “Her zaman daha iyi ve güzeli yakalamaya çalışmak çok önemlidir” diye konuştu.

2017 itibarıyla 5 bin 600 olan engelli sayısının 2019 itibarı ile hangi noktaya geldiğinin bilinmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, her alanda olduğu gibi engellilerle ilgili olarak daha güvenilir istatistiki verilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Engellilerle ilgili farkındalığın artması ve sorunların çözümü için

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin ciddi çaba harcadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu çabalar öyle inanıyorum ki her sene daha iyiye bizi götürmek için verimli olmaya devam edecektir. Temenni ederim ki yeni kurulacak olan hükümet döneminde de bu alanda eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yoğunlaşarak devam eder ve daha iyiye hep birlikte gideriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne, engellilerle ilgili farkındalığın artması yönünde yapacağı çalışmalarda başarılar diledi

KİBRİT “ENGELLİ HİZMETLERİ KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMELİ”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı’nın alışkanlık haline gelen bu ziyaretinin engellilere verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dernek olarak engellilerin toplum içerisinde kabul görmesi için mücadele verdiklerini dile getiren Günay Kibrit, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın engellilerle ilgili farkındalık yaratılması noktasında ortaya koyduğu çabadan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarının yeni hükümet döneminde de sürmesinin önemli olduğunu söyleyen Kibrit, engellilerle ilgili sağlıklı istatistiki verilerin doğru politikaların hayata geçmesindeki önemini dile getirdi.