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Akıncı, Engelliler Federasyonu’nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı da yer aldı. 
Akıncı, Engelliler Federasyonu’nu kabul etti

YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk kabulde yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası dolayısıyla Akıncı’yı ziyaret ettiklerini anlattı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 14 maddelik talep dosyasını ileten Yücetürk, bunlar arasında öncelikli olanları da sıraladı. 
Engellilerin işlerini daha kolay şekilde yürütmesi için bir Engelli Dairesi kurulmasını isteyen Yücetürk, yasalardaki sorunların aşılmasını ve engelli istihdamı konusunda gerekenlerin yapılmasını istedi. 
Yücetürk kendilerine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da teşekkür etti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da engellilerin sorunlarının sadece böyle haftalarda değil her zaman gündemde olması gerektiğini dile getirdi.

Engellilerin sorunlarıyla ilgilenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını yürüten Zeki Çeler’in genç ve gayretli olduğunu vurgulayan Akıncı, bu nedenle sorunların çözüleceği umudunu taşıdığını anlattı.
İnternet çağında, “e-devlet” uygulamalarının git gide yaygınlaştığı bir dönemde engellilerin işlerini kolayca halletmesinin çok daha basit şekillerde sağlanabileceğine işaret eden Akıncı, kendisinin de engellilere ve Derneğe destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

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