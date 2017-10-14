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Akıncı: “Engelliler kamusal alana çıkmada sıkıntı yaşıyor”

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Akıncı: “Engelliler kamusal alana çıkmada sıkıntı yaşıyor”
“Engelsiz Toplum ve Çevre Paneli” Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı panelin açılış konuşmasını yaptı.

Panel, Yakın Doğu Üniversitesi Center of Exellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Organizasyonu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Temiz Düşün Projesi işbirliğiyle yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Meral Akıncı, çalıştaydaki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Temiz Düşün Projesine nasıl başladıklarını anlattı.

Projeyle ilgili çalışmalar sırasında engellilerin yaşamlarına ne kadar engel olunduğunu gördüklerini belirten Akıncı, engellilerin kamusal alana çıkmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

“Bu insanların kapısının önünde ya bir araba park edilmiştir ya da yaşadıkları apartmanda kullanabilecekleri bir asansör yoktur” diyen Akıncı, engelliler konusunda ne yasal yaptırımla ne de empatiyle hayata geçirilebilecek uygulamalara tanık olamadıklarını belirtti.

Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Var sayalım ki evimizden çıktık ve kaldırımda ilerliyoruz. İlk karşılaştığımız şey, bu kaldırımın yeterli derecede geniş olmaması. Yasa yapıyoruz, uygulamıyoruz. Ceza koyuyoruz, herkes birbirini tanıyor ve bu cezalar uygulanmıyor. Şimdi bunları söylemek belki olduğum konum itibariyle biraz ağır geliyor ama bunlarla hep beraber yüzleşmemiz lazım. Zaten hareket ettiğimiz nokta bu.”

Parklardaki cam kırıklarından, çöplerden çocukların bile oyun oynayamadığını kaydeden Akıncı, özetle şunları kaydetti:

“Parka gidiyorsunuz, parklarda zaten cam kırıklarından, çöplerden çocuk bile oynayamıyor ki bir engelli çok rahatlıkla.. Ben engelliden bahsederken farklı gelişim gösteren her yaştaki insanlardan söz ediyorum. Bir de engelli sadece doğuştan değildir. Hayatımızın herhangi bir döneminde normal gelişimimizde normal hayat yaşam yolculuğumuzda bile hep engelliyiz zaten. Çocuğuz, hamileyiz, yaşlıyız, düşüyoruz kolumuzu kırıyoruz, ayağımızı kırıyoruz. Yani yaşam bizi öyle bir şekilde getiriyor ki bütün bunlarla bizi karşı karşıya getiriyor...

Şu anda sorsam kaç kişiniz kaldırımlarda yürürsünüz? Çok az ama şunu da unutmayınız ki bugün gençlerin çok çok uğradığı ve çok keyifle zaman geçirdiği o Lefkoşa’nın Dereboyu. Veya bir köyün meydanı. Veya herhangi bir yerleşim bölgesinin toplu olarak keyif alındığı yerlerde unutmayınız ki her bireyin, engellinin de hakkı vardır. Gittiğiniz kafelerde sorunuz niye buraya kadar masalarınızı koydunuz? Oturmayınız onlara, yani bir yerde bir çıkışla bir hareketle ancak biz bu yapılan yanlışlıkları düzeltebiliriz.

Bugün Temiz Düşün Projesi kapsamındaki tüm çalışmalarda, çevre kirliliğiyle mücadelede cezanın önemini vurguluyoruz. Devlet katmalarında, neticede çevre bakanlığıyla bu yolculuk başlamıştır. Şu anda başlamış, tabelalarını koymuştur. Birkaç gündür onu ekranlarda görüyorum. Çok da memnun oluyorum. Günlük hayatımızda her an karşılaşacağınız, her an yaptığınız her davranış, karşılaşacağımız bir yaşamın bir olayın, yaratıcısıdır. O da önce kendimizi kontrolla başlıyor. Kendimizi kontrol edeceğiz. Empati duyacağız ve biz engelsiz toplum deyip de çevre ile iç içe bu yaşam biçimini örtüştüreceği...

Çoğu üniversitelerimiz bunu yapıyor. Sivil toplum örgütleri bu alanda girişimleri vardır. Derneklerin girişimleri vardır. Özel sektörden atılımlar vardır. Kamudan atılımlar vardır. Bunlar hep bir yerde bir ışık olmasıyla birlikte yeterli değildir. Bir an önce yerel yönetim merkezli bir master planıyla imar planıyla bunları hayata geçirecektir. Okumak güzel, söylemek güzel, ama yaşamın içinde bunları hayata geçirmek çok zordur. Önce kendinizde engelsiz bir toplumda ne kadar engel yarattığınızı ve engellilerin yaşamlarının ne kadar bizim yarattığımız, çevreye kazandırdığımız değerler ve içinde yaşadığımız çevresel etkenlere engelilere katkı koymak için önce kendimizden başlamalıyız ve el birliğiyle bunları yerine getirmeliyiz. Umudumuz vardır bunu paylaşarak yapacağız.”

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