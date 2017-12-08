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Akıncı: "Esas aktörler Kıbrıs’ta yaşayan iki halktır"

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Akıncı: "Esas aktörler Kıbrıs’ta yaşayan iki halktır"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 65 yıl sonra bir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Atina’yı ziyaret etmiş olmasının başlı başına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Akıncı, gerçekleştirdiği bir ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında yapılan açıklamaları değerlendirdi…

Akıncı, Atina’da yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın Kıbrıs’ta çözüme bağlı olduklarını, adada adil ve kalıcı bir çözüm istediklerini ifade ettiklerini hatırlattı.

Görüşmelerin basına yansımayan bölümde konuşulanların ayrıntılarını bir kaç gün içinde öğreneceklerini kaydeden Akıncı, görüşmelerde Kıbrıs konusunda genel çizgilerin dışında ayrıntılı bir müzakere yapılmadığı kanaatinde olduğunu ifade etti.

65 yıl sonra bir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Atina’yı ziyaret etmiş olmasının bile başlı başına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi olması sadece Türk ve Yunan halkları için değil, Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları için de son derece önemli ve iyi bir gelişme olacağına dikkati çekti.

Akıncı, Kıbrıs konusunun esas aktörlerinin Kıbrıs’ta yaşayan iki halk olduğunu, Türkiye ve Yunanistan’ın sadece Kıbrıs’taki halkların istencine yardımcı olabileceğini söyledi.

Akıncı, “Kıbrıs konusunun çözümü ile ilgili olarak şu hususu hiç akıldan çıkarmayalım; bu konunun esas aktörleri burada yaşayanlardır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardır, onların istençleridir, onların gerçek iradeleridir ve ne arzu ettikleridir. Türkiye ve Yunanistan bu istence ancak yardımcı olabilir. Önemlidir ama esas önemli olan bu topraklarda yaşayanların ne istedikleridir. Bunu da hiçbir zaman akıldan çıkarmayalım” dedi.

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